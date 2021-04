“Üreticinin yanındayız'

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, beraberinde başkan yardımcıları Levent Tanrıverdi, Ayhan Koçal, Fahrettin Eker, MHP İlkadım İlçe Başkanı Özcan Kınalı ile birlikte genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ni(KARADENİZBİRLİK) ziyaret etti. Karapıçak, "MHP, her zaman çiftçinin, üretinin yanında olmuştur, olmaya devam edecektir" dedi.

Ayçiçeğinde yaşanan sorunlar

KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin ve KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan ile bir süre görüşen MHP heyeti, ayçiçeği başta olmak üzere yağlı tohum üretimi ile ilgili son gelişmeleri ve yaşanan sorunları dinledi. Sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı ziyarette ayrıca kooperatifçiliğin önemine vurgu yapılarak geliştirilmesi konusunda yapılacak çalışmaların destekleneceği belirtildi.

“Her türlü yardıma hazırız”

Ziyaret ile ilgili bir değerlendirmede bulunan MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Tarımsal alanda her sektörün desteklenmesi, Türkiye ekonomisinin gelişimi ve büyümesi açısından hayati önem taşımaktadır. MHP olarak bizler, bugün KARADENİZBİRLİK Genel Müdürlüğü ziyaretimizde ortaya konulan sorunlar ve bunların çözümleri noktasında üzerimize düşen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Yağ sektöründe son dönemde ortaya çıkan sıkıntıların ortadan kalkması için gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunacağız. MHP, her zaman olduğu gibi bundan böyle de üreticinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

'Yerli üretim'e destek

KARADENİZBİRLİK'in yıllardır çiftçinin alın terinin ödenmesi için büyük gayret sarf ettiğine dikkat çeken Genel Müdür Ünal Erarslan ise, "KARADENİZBİRLİK, yağlı tohumda dışarıya bağlılığın son bulması, ithalatla karşılanan ihtiyacın yerli üretimle karşılanması için verdiği büyük mücadelesini sürdürmektedir. Bu yönde yapılacak her çalışma, verilecek her destek çok önemlidir. Bu nedenle Sayın Abdullah Karapıçak başta olmak üzere MHP Samsun İl Yönetimi'ne gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.