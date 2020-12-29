Üreticiye büyük destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nin DOKAP destekli “Manda Islah Projesi” kapsamında 52 yetiştiriciye otomatik sağım makinesi ve süt soğutma tankı düzenlenen törenle teslim edildi.

Pandemi kurallarının ön planda tutularak gerçekleştirildiği törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk ve manda yetiştiricileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan DOKAP tarafından da desteklenen “Manda Islah Projesi” kapsamında 52 vatandaşa otomatik sağım makinesi ve süt soğutma tankı düzenlenen törenle teslim edildi.

“Bizim millete hizmet etme derdimiz var”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gece-gündüz demeden millete hizmet etme gayreti içinde olduklarını söyleyerek, "31 Mart seçimlerinde bir söz verdik. 946 tane kırsal mahallemizde bütün altyapı sorununu bitireceğiz. 2019 yılında 447 kilometre yol yaptık. 2020 yılında da 1100 kilometre hedefledik. Ama hedefimizin üzerine çıkarak 1300 kilometre yol yaptık. 2021 yılı programını da planladık. 2021 yılında 1400 kilometre yol yapacağız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada. Ne söz verdiysek yerine getirme noktasında gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bizim bir derdimiz var. O da milletimize hizmet. Bir gün bile tatil yapmadım. Benim bütün yorgunluğum milletime hizmet ettiğimde çıkıyor. Allah'ın izniyle 2023'e kadar bütün yollar bitmiş olacak. Alt yapısı sağlam, milletimize yakışır yollar yapıyoruz. Bugün yap yarın bozulsun istemiyoruz. Hizmetlerimizi yaparken de tüm milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız ile bir güç birliği yaptık. Uyum içinde çalışıyoruz" diye konuştu.

“Üretim olmazsa olmazımız”

Üreticilere “manda sayısını artırın” diye seslenen Başkan Mustafa Demir, "Samsun'da 20 bin baş manda olduğu söyleniyor. Bu sayının yarısı tek başına Bafra ilçemizde. Bu yüzden yapılan bu proje çok önemli. Manda sütü ve manda ürünleri ile ilgili markalaştırma çalışmaları yapacağız. Hem iç pazarda hem de dış pazarda ürünlerimizi tanıtacağız. Hayırlı bir çalışma. Manda üreticilerimiz hiç endişe etmesin. Daima Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Taşın altına elimizi koyduk. Siz yeter ki mandaların sayısını artırın. Tarımsal hizmetlere verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. Çünkü üretim olmazsa olmazımız. Bafra'da sadece üretim projeleri değil turizm ile ilgili de projeler de hazırlıyoruz. İlçemizi ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bafra'ya Türkiye'nin en iyi sebze hali

Türkiye'de kırsal altyapıyı ilk bitiren şehir olacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, Bafra'ya Türkiye'nin en iyi sebze halini kazandıracaklarını da vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bafra'mıza Türkiye'nin en iyi sebze ve meyve halini kazandırıyoruz. Bafra'daki içme suyu problemini de 2021 yılı itibariyle bitiriyoruz. Hacıoğlu Su Arıtma Tesisimiz bitti. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Memba kalitesinde suyu Bafralı hemşerilerimiz de içecek. Vezirköprü'de yaptık. Bafra'da da yapacağız. Samimiyetle söylüyorum hazır sulardan daha kaliteli bir suyu hemşerilerimiz içecek. Türkiye'de kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir biz olacağız. Samsun önemli bir şehir. Bölgenin merkezi. Bir taraftan ilçelerdeki yatırımlarımız sürerken diğer taraftan da Samsun'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları ve Gülsan Sanayi Sitesi'ni taşıma sürecimiz devam ediyor. Dolu dizgin koşturuyoruz."