Üreticiye toprak analizi desteği

Toprak Analiz Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında harekete geçen belediye, projeyle çevre ve insan sağlığının korunarak gübre tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Türkiye'nin verimli ovalarına sahip Samsun'da tarım arazileri, bilinçsiz kullanım, organik madde yetersizliği, tuzluluk, aşırı gübreleme ve yanlış toprak işleme gibi nedenlerle üretkenliğini kaybetme riski taşıyor. Ayrıca arazilerin özelliklerine göre değerlendirilmemesi erozyon artışına sebebiyet verirken, tarım dışı kullanımlar ise birçok problemi tetikliyor. Tarımsal faaliyetlerin artırılması için toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.

Tarım arazilerinin biyolojik ve kimyasal özelliklerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla yürütülen Toprak Analiz Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi'ne önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) ile Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü ilçelerindeki ziraat odaları ile iş birliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin hangi gübreyi ne kadar kullanacağını bilmesi için toprak analizi yapan laboratuvarlara kimyasal malzeme desteği sağlıyor.

Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarım arazilerinde etkili ve doğru gübreleme için toprak analizlerinin hayati önem taşıdığını söyledi. Aşırı gübre kullanımının önlenmesi amacıyla toprak analizine dayalı gübrelemeye dikkat çeken Başkan Demir, “İlimizde ziraat odalarının talebi üzerine Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü'deki toprak analiz laboratuvarlarına ihtiyaç dahilinde kimyasal malzeme temini sağlıyoruz. Bu sayede toprakta eksik olan ve bitkinin büyümesini engelleyen besin maddelerinin hangileri olduğu tespit ediliyor. Gereğinden fazla atılan gübre hem toprağa hem çevreye ve hem de çiftçinin ekonomisine zarar verdiği gibi eksik atılan gübre de bitkinin yeterli beslenmemesi ve yetişmesini engelleyeceği için daha düşük ve kalitesiz ürün elde edilmesine sebebiyet vermektedir. Belediyemizce yürütülen Toprak Analiz Laboratuvarlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan analizlere katkı sağlandığı gibi, ayrıca her bir ilçemizde en az 50 çiftçimize ait toprak analizi ücretsiz yapılacak. Proje ile çevre ve insan sağlığı korunurken gübre tasarrufu da sağlanmış olacağız” dedi.