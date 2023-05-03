Üreticiye yağlık ayçiçeği tohumluğu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Samsun'da uygulanan “Ayçiçeği Tarımında Sürdürülebilirlik Projesi”nde üreticilere 500 paket yağlık ayçiçeği tohumluğu dağıtıldı.

“Ayçiçeği Üretiminde Sürdürülebilirlik Projesi” tohumluk teslim töreni Havza ilçesinde gerçekleştirildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in de hazır bulunduğu törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Ayçiçeği (Helianthus annuus L.), günümüzün en önemli yağ bitkilerindendir. Ayçiçeği yağı yemeklik kalitesi yönünden tercih edilen bitkisel yağlar arasında ilk sırayı almaktadır. Ülkemizde kişi başına yaklaşık 18 kg civarında bitkisel sıvı yağ tüketimi mevcuttur. Üreticilerimizin kendi tarlasının uzmanı olmasını istediğimiz TAKEP projelerinde önem verdiğimiz konular; tohumlukların tekniğine uygun olarak hazırlanmış tohum yatağına bırakılması ve bitki besleme yani gübrelemenin mutlaka toprak analizine göre yapılmasıdır. İklim şartları fark ettiğiniz üzere değişkenlik göstermekte olup toprak sıcaklığı 8-10 derece olmadan ekim yapılmamalıdır. Özellikle kurağa dayanıklı standart ve yüksek verimli çeşitlerle tesis edilen üretim alanlarında, kullanılan çeşitlerle ilgili bilgi üreticiler tarafından mutlaka bilinmesi gerekmektedir.

TUİK 2022 yılı verilerine göre ayçiçeğinde ülkemizde 9 milyon dekar alanda 2,35 milyon ton üretim bulunmaktadır. Ayçiçeği üretiminde ilk sırayı Tekirdağ ili almakta iken ilimiz 213 bin 730 dekar alan ve 55 bin 695 ton üretimle ülke genelinde 11. sırada yer almaktadır. Ortalama verim ise dekara 261 kg'dır” dedi.

Müdür Sağlam, konuşmasına şöyle devam etti:

“2022 yılı destekleme birim fiyatları mazot desteği 88 TL, gübre desteği 21 TL ve havza bazlı fark desteği 70 kr/kg olarak bakanlığımız tarafından belirlenmiştir. 2022 yılında Samsun'da 6 bin 820 çiftçimize 187 bin 111 dekar alanda 47 bin 619 ton üretim için 32 milyon 921 bin 137 TL ödeme yapılacaktır. Havza ilçesinde 2 bin 317 üreticiye 73 bin 849 dekar alan da üretilen 18 bin 932 ton ayçiçeği için 13 milyon 251 bin 349 TL ödeme yapılacaktır.”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Samsun'da uygulanan Ayçiçeği Tarımında Sürdürülebilirlik Projesi'nde 500 paket yağlık ayçiçeği tohumluğu teslim törenini gerçekleştirdiklerini anlatan Sağlam, “Böylece yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilerimizi desteklemeyi, ilimiz ve ülkemiz yağlık ayçiçeği üretimini artırmayı, tarım arazilerimizin daha etkin kullanımını sağlamayı, yağlık ayçiçeği üretimini üretim sezonu boyunca takip ve destekle üreticilerimizin verim ve kalite artışını sağlayarak gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında il müdürlüğü olarak 6 ilçede (Alaçam, Bafra, Ladik, Havza, Kavak ve Vezirköprü) 10 bin dekar alanda (mevcut üretime ilave) üretilmek üzere, üretici talebi ve ilçe tarım orman müdürlüklerinin görüşü doğrultusunda 500 paket ayçiçeği tohumluğu desteği sağlanacaktır. Tohumluklarda 5 farklı çeşit kullanılmıştır. Üretim sezonu boyunca il ve ilçe müdürlüğü teknik ekiplerimizce modern üretim teknikleri, hastalık ve zararlı mücadelesinde anlık bilgi paylaşımı ile üreticilerimize destek sağlamaya devam edilecektir. Geçtiğimiz yıl özellikle Trakya Bölgesi'nde etkili olan çayır tırtılı öncelikli olmak üzere, üreticilerimizin üretim alanlarında sürekli kontrollerde bulunarak olası hastalık ya da zararlı tespiti durumunda il/ilçe teşkilatı ile irtibata geçmeleri, böylece ürün kaybını en aza indirmeleri dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir” diye konuştu.