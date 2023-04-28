Üreticiye yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi” ile Samsun'un Havza ilçesinde 121 çiftçiye yüzde 75 hibeli 121 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Samsun'da proje kapsamında 8 ilçede yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Çitçilerimize yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumluğu dağıtacağız. Ayçiçeği dünyada yağlı tohumlar arasında en fazla ekim oranına sahip bitki. Kişi başı tüketimine göre de ülkemizde önemli bir ürün. Yağlık ayçiçeği üretiminde çok azda olsa bir açığımız var. Bu ve buna benzer projeler ile bu açığı da kapatacağız. 2022 yılı verilerine göre ilimizde 213 bin dekar alanda 55 bin ton bir rekoltemiz var. Bunun karşılığında Samsun'da yağlı ayçiçeği üretimine verilen destek yaklaşık 33 milyon lira. Bize bu konuda destek veren Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve çiftçilerimize teşekkür ederim. 2023 üretim sezonunun çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin ve çiftçilerimize destek olan kurumlarımızın yanındayız. Gerek Samsun Büyükşehir Belediyemiz gerek ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz çiftçilerimize önemli destekler vermekte. Projeye katılarak destek veren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Havza'da 121 çiftçiye yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda dikim yapılmak üzere 121 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Törene ayrıca, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Ilıca Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Seydahmet Ünal ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.