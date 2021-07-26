Üst aramasında uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında 75,30 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 11 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, Ö.Y. isimli şahsın üst araması yapıldı. Şahsın üst aramasında 75.30 gr sentetik kannabinoid ve 11 adet sentetik ecza hap elde edildi.

Ö.Y. hakkında ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.