Üst geçitten atlayan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da yaya üst geçidinden atlayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide çıkan B.D (48), aşağıya atladı. Yoldan geçen bir araç sürücüsü şahsı fark edip olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan B.D, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

B.D'nin 3 ay önce, çalıştığı Samsun Liman İşletmesinden emekliliğini beklemek için ayrıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.