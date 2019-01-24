İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üst geçitten atlayan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da yaya üst geçidinden atlayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da yaya üst geçidinden atlayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide çıkan B.D (48), aşağıya atladı. Yoldan geçen bir araç sürücüsü şahsı fark edip olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan B.D, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


B.D'nin 3 ay önce, çalıştığı Samsun Liman İşletmesinden emekliliğini beklemek için ayrıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.