Usta: "Kendimi millete teslim ediyorum"

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olduğunu sosyal medya üzerinden açıklamıştı. Usta, seçim sürecini 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Tütün İsklesi'nde yaptığı konuşmayla başlattı. Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği basın açıklamasında Usta, yürüyüşünü milletle beraber yapacağını vurguladı.

"Samsun'un işsizlik ve üretimsizlik sorununu çözeceğiz"

Samsun'un sorunlarını çok iyi bildiklerini belirten Usta, "14 yıl boyunca makroekonominin yönetimini yapan bürokrat bazında en üst düzeydeki kişiydim. İşte bütün bu tecrübelerimi Samsun için kullanmaya geldim. Sizlere teslim oldum kardeşlerim. Samsun'un temel sorunu işsizlik ve üretimsizlik. Bundan önceki belediye başkanlarından Allah razı olsun. Kentleşmeyle ilgili Samsun'un birçok sorunu halledildi. Ancak Samsun üretmiyor, Samsun işsiz. Samsun'un işsizlik ve üretimsizlik sorununu çözeceğiz" diye konuştu.

"Hep milletin menfaatinin yanında oldum"

Herkesin adayı olmak için bağımsız aday olduğunu dile getiren Usta, "Bütün Samsun'u kucaklamak istedim. Biz bölmek için değil, birleştirmek için geliyoruz. Yıkmaya değil inşa etmeye geliyoruz. Kopan gönül bağlarını örmeye geliyoruz. Gün birlik günüdür. Seçimlere giderken ittifaklar yapılıyor. Aslında seçmen bundan rahatsız. Hep milletin menfaatinin yanında oldum. Emeklilikte yaşa takılanları gündeme getirirken, o önergeye evet derken milletimin yanında oldum. Partimin hakkını hukukunu savunurken milletimin yanında oldum. Şimdi de kendimi bu millete teslim ediyorum" diye konuştu.

"100 yıl sonra buradan yeni bir mücadele başlatıyoruz"

Yerel seçimleri genel seçim havasına sokmak isteyeceklere pirim verilmemesi gerektiğini belirten Usta, "Biz yerel idareci seçiyoruz. En kolay ulaşabileceğimiz, dertlerimizi aktarabileceğimiz, sorunlarımızı anlatabileceğimiz, elimizle dokunabileceğimiz yerel idareciler seçiyoruz. Sorun çözmeyi bilen, Türkiye'yi bilen, dünyayı tanıyan yerel idareciler seçmek durumundayız. Yerel seçimleri genel seçimlere sokmak isteyeceklerdir. Onlara pirim vermeyelim. Bu seçimlerin demokratik bir şekilde olmasını arzu ediyorum. Burada fikirleri, projeleri yarıştıralım. Herkes projesini ortaya koysun. Millet ona göre karar versin. Centilmence bir seçim olsun. Büyükşehir belediye başkanlığına aday olan herkesi ziyaret ederek; bu seçimlerin sağlıklı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu gün toplandığımız yer tesadüf değil. İlk adımın atıldığı, ilk cesaretin gösterildiği, kurtuluş mücadelesinin başlatıldığı yerdeyiz. Biz de 100 yıl sonra buradan yeni bir mücadele başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar Usta'ya, yoğun sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdiler.