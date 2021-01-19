Usta: “Milletimiz ne derse biz onu yapmaya devam edeceğiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı makamında misafir etti.

Başkanlık makamında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ve beraberindeki heyeti ağırlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Samimi bir ortamda da geçen ziyarette İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Şimdi bizler halkımızın bize verdiği sorumluluğu yerine getireceğiz. Milletimiz ne derse biz onu yapmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Demirtaş'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Usta, Başkan Demirtaş'ı başarılı çalışmalarından dolayı da tebrik etti.

“Hizmet için kapılarımız sonuna kadar açık”

Karşılıklı görüş alışverişinin olduğu ziyarette Başkan Demirtaş, İlkadım için yapılan çalışmalar, projelendirilen faaliyetler ve belediyenin korona virüs ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaları kısaca anlattı. Ziyaretlerinden dolayı, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya teşekkür eden Başkan Demirtaş, “Sevgili vekilimle olan dostluğumuz çok eskiye dayanır. Gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden ötürü kendisine teşekkür ederim. Vekilimiz yaşadığımız şehrin sorunlarını her yerde dile getiriyor. Zor bir bölgede başarıyı yakalamış olması hakikaten partimiz adına çok sevindirici bir durum. Kendisine kapılarımız sonuna kadar açıktır ve kendisini ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.