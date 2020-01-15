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Ustalar kursiyerlerle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği Alaçam’da uygulanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği Alaçam'da uygulanıyor.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" projesi kapsamında, Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Göçkün Mahallesi'nde makine nakış kursu açıldı.


Kursu ziyaret eden Kaymakam Fikret Zaman, Usta Öğreticisi Fikriye Pataz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Kaymakam Zaman, kursiyerlerin çalışmalarını inceleyerek yıl sonunda mutlaka el emeği göz nurlarının sergileneceği bir sergi açıp birbirinden güzel ürünlerin vatandaşların beğenisine sunulmalarını istedi.


Açılan kurslar ile ilgili bilgi veren Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ersin İleri, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce haftanın yedi günü ve hafta sonları yapılan kurslarımız aralıksız devam etmekte olup, çeşitli alanlarda 60 kursumuzda yaklaşık bin 375 kursiyerimiz eğitim görmekte. Bu kurslar yöre insanımızın hem meslek sahibi olması hem de aile ve yöre ekonomisine katkı sağlaması bakımından çok önem arz ediyor. Yöremiz için önem arz eden ve vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda açılan bu ve buna benzer kursları artırmaya devam edeceğiz” dedi.


Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Şube Müdürleri Ömer Şener ve Fatih Mehmet Öztükçe, Göçkün Mahallesi Muhtarı Seçim Yıldız eşlik etti.

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