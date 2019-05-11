Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, "Tek isteğimiz adil bir yönetim. Adil bir yönetimle biz bu işin üstesinden geliriz. Bunun dışında başka bir yol aramak bize yakışmayacağı gibi Türk futboluna da bir kazanç sağlamaz” dedi.

Uyanık, camiaya verdiği mesajda, sezon başında kulübün ceza talimatnamesindeki maddelerinden birisinin, hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan oyuncunun para cezası alması yönünde olduğunu söyledi. Fair-Play'a, oyununun ruhuna, eşitlik ve adalet duygusuna yönelik inançları ve kararlılıkları nedeniyle bu kararı aldıklarını ifade eden Uyanık, “Aldığımız bu kararı, kamuoyuyla paylaşmış ve çok olumlu geri dönüşler almıştık. Biz futbolun itibarını ve saygınlığını koruma adına daha o günler atmıştık bu adımı. Haksız, helal olmayan her şeyi elimizin tersiyle iteceğimizi daha o günlerde ifade etmiştik. Doğal olarak futbolun paydaşlarından beklentimiz de bu yöndeydi. Ama gelin görün ki, sezon başından bu yana gördüklerimiz ve yaşadıklarımız futbolun adalet yönüne rahmet okutacak yönde. Hakemin ismi değişse bile, her maç bize yapılan haksızlıklar nedeniyle puanlarımızın gasp edildiğini artık tüm futbol camiası görüyor, biliyor” diye konuştu.

“Derdimiz rakiplerle değil”

Play-Off çeyrek final karşılaşmasındaki Sakaryaspor maçında futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olmaktan çok uzakta olduğunu görüldüğünü aktaran Uyanık, "5 Şubat 2017 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Afjet Afyon (1-2) maçını yöneten, Sakarya'ya gösterdiği iki kırmızı kartla ev sahibi takımı mağdur ettiği yönünde genel kanaat oluşturan hakem Kadir Sağlam'ın, Sakaryaspor'un evinde bize karşı oynadığı böylesine kritik bir maça verilmiş olmasının izahı ne olabilir. Acaba diyet ödetmek mi? Akla ilk gelen maalesef bu. Derdimiz rakiplerle değil, sözümüz de onlara değil. Sezon başından bu yana, ortaya koyduğumuz evrensel değerler ve ilkelerle çarpıklıktan nemalanan bazı kişileri çok rahatsız ettiğimizin farkındayız. Ama ahlaki değerlerimizden asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Adil bir yönetimle biz bu işin üstesinden geliriz”

Taraftarların haklı olarak kısasa kısas mantığıyla maç yayınını istememesine rağmen, 13 Mayıs Pazartesi günü oynayacakları Sakaryaspor maçının televizyondan naklen yayınlanmasında ısrarcı olduklarını kaydeden Uyanık, “Aynı futbolda adalet duygusunun, kazanan olması konusunda inancımızda olduğu gibi. Maçın yayınlanmasını engelleyerek, hakemi lehimize yanlış karar vermeye zorlayarak bir netice almak gibi düşüncemiz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. İşin şark kurnazlığı tarafında hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da olmayacağız. 2 yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tek isteğimiz adil bir yönetim. Adil bir yönetimle biz bu işin üstesinden geliriz. Bunun dışında başka bir yol aramak bize yakışmayacağı gibi Türk futboluna da bir kazanç sağlamaz. İstiyoruz ki, futbol kazansın, dostluk kazansın, Fair-Play kazansın, hak eden hak ettiğini alsın, ama kötülük de gölge etmesin” ifadelerini kullandı.