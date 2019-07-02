İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyanık'a ‘hayırlı olsun' ziyaretleri

Geçen Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulda tekrar başkan seçilen Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’a, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Geçen Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulda tekrar başkan seçilen Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık'a, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen ziyaretlere Teknik Menajer Yücel Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erkan Özcan ve Tesisler Şube Müdürü İsmail Tekin de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.