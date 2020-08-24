Üyelere, Gürcistan işbirliği fırsatları anlatıldı

Samsun TSO, Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında, bölge firma temsilcilerini, Gürcistan'da görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşelerini webinar aracılığıyla bir araya getirerek, “Covid-19 Sonrası Gürcistan Pazarına Giriş ve İşbirliği Fırsatları” değerlendirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, Samsun'da faaliyet gösteren firmalara yönelik, “Covid-19 Sonrası Gürcistan Pazarına Giriş ve İşbirliği Fırsatları” eğitimi düzenledi. Bölgedeki firmaların ihracat potansiyellerini geliştirmek ve yeni pazarlara açılmalarına destek olmak amacıyla webinar üzerinden düzenlenen etkinliğe, Tiflis Ticaret Müşavir Yardımcısı Ahmet Cüneyt Darçın, Batum Ticaret Ataşesi Didem Dirlik Songür ve Batum Ticaret Ataşesi Feyza Erdoğan katıldı.

Deneyimlerini paylaştılar

Yoğun ilginin olduğu programda, pandemi sürecinde Gürcistan'daki mevcut ekonomik gelişmeler, Türk firmaları için ortaya çıkan fırsatlar ve işbirliği olanakları gibi konular ele alındı. T.C. Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak Tiflis ve Batum'da görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri, Gürcistan pazarındaki son gelişmeleri, pazara giriş stratejileri ve yatırım fırsatları gibi konularda katılımcılara deneyimlerini paylaşarak bilgi verdi.

Pandemi fırsata dönüşebilir

Programa katılan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile birlikte yeni bir dünya düzenine herkesin hazır olması gerektiğini belirterek, “Gürcistan bizim bölgemiz için önemli bir pazar. Covid-19 sonrası Gürcistan pazarında çıkan işbirliği fırsatlarını bugün değerlendirme imkanımız oldu. Firmalarımız ayrıca, Gürcistan ile ticarette yaşadığı sorunları Ticaret Bakanlığı adına ticaret müşavirlerimize bire bir sorma fırsatı da buldu. Oda olarak pandemi döneminde firmalarımızla online ortamda eğitimler, etkinlikler düzenleyerek bir araya geliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine bölgemiz ile işbirliği potansiyeli olan ülkelerin ticaret müşavirlerini katılımıyla webinarlar düzenleyeceğiz. Pandemi ayrıca, yeniçağın habercisi. Eğer yeniçağa göre konumlanırsak bu pandemi bizim için büyük bir fırsat olabilir. Bu değişimden azami faydayı elde etmeliyiz” dedi.