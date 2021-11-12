Uygulamada kemeri hatırlattılar

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası çerçevesinde Çarşamba ilçesinde Kaymakam Şükrü Yıldırım'ın da katılımıyla yapılan trafik denetimlerinde emniyet kemeri kullanımına dikkat çekildi. Denetimlerde, maske ve broşür de dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak "Bir Hareketine Bakar Hayat" mottolu uygulaması, Çarşamba ilçesinde de yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında ilçe protokolü, sürücülere emniyet kemeri takmanın önemini hatırlattı.

Programda konuşan İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile 'Bir Hareketinize Bakar Hayat' mottolu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Trafik kazaları analiz edildiği zaman emniyet kemeri takmanın yüzde 45 oranında insanları hayatta tuttuğunu, yüzde 60 oranında ağır yaralanmaları önlediğini görüyoruz. Bu kurallara uymamız sadece kendimiz için değil, diğer trafikte olan bütün vatandaşlarımız için önemlidir. Karadeniz Bölgesi'nde trafik yoğunluğu çok fazla. Maalesef her gün kazalar oluyor. Bu kazaların da kurallara uymamaktan olduğunu görüyoruz" dedi.

Uygulamaya, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Özçelik, Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, mülki ve idari amirleri katıldı.