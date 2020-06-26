Uyuşturucu bağımlılarına ücretsiz destek sağlayan YEDAM çok yakında faaliyete geçecek

Samsun İl Sağlık Müdürü ve aynı zamanda Yeşilay Samsun Şube Başkanlığı görevini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Uyuşturucu maddelerin kullanımı, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Yeşilay Samsun Şube Başkanlığı olarak bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği vermek hedefiyle kurduğumuz Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çok yakında faaliyete geçireceğiz” dedi.

Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulan Yeşilay kuruluşundan bugüne bağımlılık türleri arttıkça tüzüğüne yeni çalışma alanları eklendi. Alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanları da dahil oldu. 2020 yılı Şubat ayıdan itibaren Yeşilay Samsun Şube Başkanlığı görevini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Yeşilay'ın 100'üncü yılında da uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelenin kesintisiz çok boyutlu sürdürdüğünü söyledi.

Yeşilay olarak bağımlılık konusunda olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalıştıklarını belirten Oruç, ”Özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi yanında düzenlenen yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek hem gençlerimizin hem de toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz. Yeşilay Samsun Şube Başkanlığı olarak bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği vermek hedefiyle kurduğumuz Samsun YEDAM'ı (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) çok yakında faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.

YEDAM ekibi bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşacak

Bağımlılığı bulunan danışanlara ve yakınlarına ücretsiz hizmet verecek olan Samsun YEDAM ile ilgili bilgi aktaran Oruç, “Bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra; sigara, alkol ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı olacak. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekleyecek. Ülke genelinde YEDAM'lara 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak destek alabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Yeşilyay'ın 100. yaşı ile ilgili olarak açıklamada bulunan Oruç, "Yeni yüzyılın Yeşilay'ı olarak, 100. yaşımızda Samsun Yeşilay Şubesi olarak 'Nice Sağlıklı Nesillere' sloganımız çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.