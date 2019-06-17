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Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalandı

Samsun’da uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalanan bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen T.A. isimli şahıs ile fiziki temas kuran 1 kullanıcıdan 6 kapsül sentetik ecza adlı uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan T.A. ile birlikte 1,35 gram bonzai elde edildi. T.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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