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Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyede

Samsun narkotik polisin takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen K.K. ve T.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bin 190 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 590 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan K.K. ve T.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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