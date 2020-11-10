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Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmış oldukları iş yerlerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.K. ve H.A.'yı takip sonucu İstiklal Caddesi'nde 28 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. E.K.'nin çalışmış olduğu iş yerinden 19 adet, H.A.'nin ise işyerinden 96 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Polisteki sorguları tamamlanan E.K. ve H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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