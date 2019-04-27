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Uyuşturucu hapla yakalanan gence adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan genç ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan genç 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan S.B.'yi 9 adet ecstasy hap ile yakalandı. Olayın devamında şüpheli şahsın Ulugazi Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 254 adet ecstasy hap elde edildi.


Gözaltına alınan S.B. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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