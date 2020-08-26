Uyuşturucu hapla yakalanan kardeşlere gözaltı

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kardeş gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen İ.D. ve kardeşi A.D. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik Belediyeevleri Mahallesi'nde araç içerisinde 224 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan İ.D. ve A.D. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.D. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.