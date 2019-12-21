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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs mahkemece serbest

Samsun’da uyuşturucu özelliği bulunan hap satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu özelliği bulunan hap satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı mahkemece serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 adet sentetik ecza hap ile yakalanan bir şahsa hapların satışını yaptığı tespit edilen H.Ü.'yü Selahiye Mahallesi'nde 10 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan H.Ü. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece serbest bırakıldı.

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