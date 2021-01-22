Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun'da mahalle bekçileri tarafından 336 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri ticari takside bulunan 20 yaşındaki S.K.'nin üzerinde yaptıkları aramada, 336 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.