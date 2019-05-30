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Uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen N.E.'nin (55) üst aramasında 150 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan N.E.'nin ikametinde yapılan aramada 10 adet ecstsay hap daha ele geçirildi.


N.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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