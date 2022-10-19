Uyuşturucu hapla yakalanınca evlerinde bonzai de ele geçirildi: 4 gözaltı

Samsun'da 28 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda bonzai ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen O.Y. ve F.Ö.'nin içinde bulunduğu araç durduruldu. Şüphe üzerine araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 28 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Soruşturmanın devamında gözaltına alınan O.Y. ve F.Ö. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 9 parça halinde toplamda 1099,91 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 1 parça halinde 28,30 gram esrar maddesi, 5 kapsül sentetik ecza, 2 parça halinde 0,54 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Soruşturmanın devamında yapılan çalışmalarda olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.U. ve A.Ü. adlı kadın da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.