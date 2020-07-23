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Uyuşturucu haplar ele geçirildi

Samsun’da bazı adreslerde arama yapan polis ekipleri uyuşturucu haplar ele geçirdi.

Samsun'da bazı adreslerde arama yapan polis ekipleri uyuşturucu haplar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde F.M.'ye ait adreslerde arama yaptı. Yapılan yapılan aramada, 665 kapsül sentetik ecza ve 36 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.M. 'uyuşturucu ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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