İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yaptığı’ ileri sürülen ve evinde uyuşturucu özelliği bulunan 364 adet sentetik ecza hapla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' ileri sürülen ve evinde uyuşturucu özelliği bulunan 364 adet sentetik ecza hapla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldıkları Ç.T.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 364 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.T. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.