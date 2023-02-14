İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.


Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu getiren T.Ö, Emirefendi Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı. Yapılan aramada şahsın çantasında 197 gram sentetik metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün çıkartıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.