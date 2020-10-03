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Uyuşturucu imalatına operasyon: 2 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek olarak kullandıkları ikamette uyuşturucu madde imalatı yaparak irtibatlı oldukları şahıslara sattıkları bilgisini aldıkları E. Y. ve M. B.'yi takibe aldı. Şüpheli şahısların kullandıkları ikamette yapılan aramada, 68,88 gram metamfetamin maddesi, 304,10 gram metamfetamin maddesi yapımında kullanılan toz hammadde, 1 kilo 991 gram metamfetamin maddesi yapımında kullanılan sıvı madde, 1 adet tüp, 1 adet makas, 2 adet soğutucu sprey tüp, 2 adet tornavida, 1 adet yapıştırıcı tüp, 20 adet sentetik ecza hap, 1 adet tüp pürmüzü, 1 adet tüp vanası, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 5 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheliler E.Y. ve M. B. "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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