Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan genç tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu kullanmaktan hakkında hapis cezası bulunan genç, polis tarafından yakalandı.
Samsun'da uyuşturucu kullanmaktan hakkında hapis cezası bulunan genç, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yargılandığı mahkemece "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan C.B.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.B. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.