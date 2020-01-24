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Uyuşturucu kullanmaktan ceza alınca tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu kullanmak" suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da "uyuşturucu kullanmak" suçundan hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu kullanmak" suçundan yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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