Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde çok sayıda uyuşturucu ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince daha önceden hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak, imal ve ticaretini yapmak' suçu ile ilgili işlem yapılan A.M.Ö isimli şahıs hakkında yapılan çalışmalar neticesinde şahsın üzerinde ve Dedeli Mahallesi Yaka mevkiinde bulunan ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 7 fişek halinde 13,88 gram metamfetamin, 158,20 gram kubar esrar, 3 paket halinde toplam 22,76 gram skunk maddesi, 2.65 gram kenevir tohumu, 33 adet değişik markalarda sentetik hap, 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet metamfetamin kullanma aparatı, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 6 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.Ö isimli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Bafra Adliyesine sevk edildi.