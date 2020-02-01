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Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde durdurulan bir araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde durdurulan bir araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Yeşildere Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 38 ABE 156 plakalı araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araçta bulunan şüpheliler T.G. (38) ve İ.Ç.'NİN (34) üzerinde 2 adet tabanca , aracın bagaj kısmında üç poşet halinde toplam 2 bin 984 gr kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan T.G ve İ.Ç. gözaltına alınarak emniyetteki işlemelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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