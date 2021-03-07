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Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.A.'yı İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. T.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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