Uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.A.'yı İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. T.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.