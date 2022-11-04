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Uyuşturucu suçundan cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Emirefendi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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