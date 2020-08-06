Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor

Terme ilçesi Yukarı Taşpınar Mahallesi'nde 21 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 86 kök kenevir bitkisi ve 1 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi'nde 22 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde, 60 gram kubar esrar maddesi, bahçe içerisinde kurutulmaya bırakılmış 1 kilogram kenevir bitkisi ve evin bahçesinde yapılan aramada mısır bitkisi içerisinde 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Yukarı Taşpınar Mahallesi'nde 23 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi, Kaygusuz Mahallesi'nde 23 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

Terme ilçesi Sütözü Mahallesi'nde 25 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 3 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi'nde, 26 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın DSİ'ye ait su kanalı kenarında kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumunun alınması üzerine dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde, 18 kök kenevir bitkisi, kurutulmaya bırakılmış 1190 gram kubar esrar maddesi ve evinde yapılan aramada 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesi Bakacak Mahallesi'nde mera arazisi üzerinde 27 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumunun alınması üzerine yapılan arama neticesinde 33 kök kenevir bitkisi, 10 gram kubar esrar, 26 adet kenevir tohumu ve 2 adet ruhsatsız 9 mm çapında kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde 28 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde 78 kök keneviri bitkisi, 3 bin 150 gram kubar esrar, 20 gram toz esrar, 2 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde 29 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde fındık bahçesinde kurutulmaya bırakılmış vaziyette 10 bin 160 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesi Kocakavak Mahallesi'nde, 30 Temmuz günü DSİ sulama kanalı kenarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kenevir bitkisi ektiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan arama neticesinde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine tahkikata başlandı. Fail ya da faillerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs ilçesi Fındıklı Mahallesi Yesifler mevkisinde 30 Temmuz günü uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaret yapıldığına dair duyum alınması üzerine 26 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra ilçesi, Gaziosman Paşa Mahallesi'nde 30 Temmuz günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde, 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Çarşamba ilçesi Yukarı Dikencik Mahallesi'nde, 2 Ağustos günü 2 şahsın kamuya açık kırsal alanda kenevir bitkisi ektiğinin tespit edilmesi üzerine dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde 167 kök kenevir bitkisi ve 35 bin 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 1 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çarşamba ilçesi Kumtepe Mahallesi'nde, 3 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın kamuya açık kırsal alanda kenevir bitkisi ektiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan arama neticesinde; 148 kök kenevir bitkisi ve 35 gram kubar esrar maddesi ve şüpheli şahsın evinde yapılan arama neticesinde evinin serasında 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 48 kök hint keneviri bitkisi ve 5 bin 500 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Havza ilçesi, Şeyhali Mahallesi'nde 4 Ağustos günü devlete ait ormanlık arazide ve şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde, ormanlık arazide 142 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 582 gram kurumaya bırakılmış yaş kenevir bitkisi, şüphelinin evinde 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Alaçam ilçesi Taşkelik Mahallesi'nde 5 Ağustos günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde dedektör köpeği “Ozon” ile yapılan arama neticesinde 117 kök kenevir bitkisi, 860 gram kubar esrar, 5 adet fişek tabir edilen satışa hazır kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet tabancalara ait şarjör, 1 adet av tüfeği şarjörü, 5 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi soruşturma başlatıldı.