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Uyuşturucu ticareti iddiasına gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde satışı yaptıkları' bilgisini aldıkları şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 ayrı eve operasyon düzenlenmiş ve 896 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ele geçirerek olayla ilgili 1 kişi tutuklanmıştı.


Söz konusu operasyon kapsamında aranan M.S., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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