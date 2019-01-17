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Uyuşturucu ticareti suçundan cezası bulanan cezaevi firarisi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği tespit edilen M.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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