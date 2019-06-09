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Uyuşturucu ticareti şüphelisi serbest bırakıldı

Samsun’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen S.A.K.'yi takibe aldı. S.A.K.'den bonzai satın alan bir kullanıcıdan 0.27 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma devamında S.A.K., 2 paket halinde 3,65 gram bonzai ile birlikte gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.A.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A.K., mahkemece serbest bırakıldı.

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