İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saitbey Mahallesi'nde çalışmış olduğu iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.B.'yi takibe aldı. E.B.'nin ile fiziki teması görülen bir şahıstan 0,75 gram bonzai elde edildi. E.B.'nin çalışmış olduğu iş yerinde yapılan aramada 2 paket halinde 86 gram bonzai ile 29 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B. sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.