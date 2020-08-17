Uyuşturucu ticaretinde hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ö.A., Samsun'un Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.