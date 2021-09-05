Uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise mahkeme serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen B.B.'yi (26) takibe aldı. B.B.'nin aracından ve ikametinde yapılan aramada 2 kilo kubar esrar, 485 adet sentetik ecza ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili B.B. ve A.B. (18) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, B.B. ise mahkemece serbest bırakıldı.