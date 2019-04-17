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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kullanıcıdan 182 kapsül sentetik ecza, 29 adet extaxy hap ve 4,20 gram esrar maddesi ele geçirdi. Söz konusu şahıslara uyuşturucu maddeleri İ.Y. (38) ve M.Ö. 'nün (30) sattığı tespit edildi. Söz konusu şahıslar Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 18 kapsül sentetik ecza ve 11 adet extaxy hap ile yakalanarak gözaltına alındılar. Polisteki sorgunması tamamlanan İ.Y. ve M.Ö. bugün "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildiler.

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