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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları gerekçesiyle A.Y. ve D.P.'yi takibe aldı. Polis, söz konusu şahısları Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 180 gram bonzai ile birlikte araç içerisinde yakaladı. Ayrıca araç sürücüsünden 0,60 gram esrar maddesi elde edildi. Soruşturma kapsamında 1 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken gözaltına alınan A.Y. ve D.P. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Y. ve D.P. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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