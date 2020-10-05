İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan K.S. ve O.A. isimli şahısların, Salıpazarı ilçesinde G.A. isimli şahıstan satış amaçlı uyuşturucu madde temin ederek Samsun il merkezine getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmada, K.S. Salıpazarı ilçesi dönüşünde Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde araç içerisinde 188,01 gram esrar maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında O.A. Samsun Çarşamba Havaalanı Kavşağı'nda, G.A. ise Çarşamba ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.S. ve G.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.