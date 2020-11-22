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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden polis tarafından gözaltına alınan 1’i yabancı uyruklu 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden polis tarafından gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmada 2 kişiden 22,39 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 10 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirdi. Şüpheli iki şahsa uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen Irak uyruklu A.M.N.A.R.'nin Atakum Denizevleri Mahallesi'nde kalmış olduğu otel odasında yapılan aramada, 0,77 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bong çubuğu elde edildi. Olayla ilgili Irak uyruklu A.M.N.A.R. isimli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan A.M.N.A.R. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Narkotik polisi olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen F.A.'yı da yakalayıp gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Irak uyruklu A.M.N.A.R. ile F.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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