Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülerek 3 ayrı olayda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Olayla ilgili Y.Ö., A.Ç., Y.H., B.K. ve Ö.E. yakalanarak gözaltına alındı. 3 ayrı olayla ilgili adreslerde yapılan aramada toplam 626 kapsül sentetik ecza ve 76 adet ecstacy hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.Ç., Y.Ö., Y.H., B.K. ve Ö.E. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.H. ve B.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, A.Ç., Y.Ö. ve Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.