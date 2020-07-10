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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Samsun’da bir otomobilde bonzai ile yakalandıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir otomobilde bonzai ile yakalandıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada 91,77 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili E.H. ve M.B. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.H. ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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