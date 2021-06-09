Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, E.E.K. ve E.Y isimli şahısların bulundukları araçtan 710 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen makas ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E.K ve E.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.