Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 0,50 gram bonzai maddesi ile yakalanan bir şahsa uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen A.O.B. isimli şahıs Toptepe Mahallesi'nde yanında bulunan 3 kullanıcı şahıs ile birlikte 5 paket halinde toplam 4,71 gram bonzai ile yakalandı. Polisteki sorgulaması tamamlanan A.O.B. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.