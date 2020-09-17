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Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildiler

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen E.K. ve T. A. isimli şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu, şahıslara ait ikamette yapılan aramada 1 kilo 345 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 kök kenevir bitkisi, 126 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve T.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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